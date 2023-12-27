Представитель МИД Олег Николенко призвал немецкого политика Михаэля Кречмера посмотреть правде в глаза. Об этом сообщает 24 Канал.
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Реакция МИД на комментарий премьера немецкой Саксонии
Николенко отметил, что если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности.
Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом,
– добавил Николенко.
В МИД Украины убеждены, что уступки по территориям непременно приведут к большей агрессии России. И если у страны-агрессора будет такая возможность, она несомненно выйдет за пределы Украины.
Мир в Европе лежит через поражение Москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а затем канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут какие-либо другие уступки. Его цель – уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы,
– сказал спикер МИД.
Премьер немецкой земли Саксонии Михаэль Кречмер также выступил за "разворот" в политике Германии по отношению к России. Он считает, что идея о том, чтобы ослабить Россию, якобы закладывает основу для новых конфликтов.
Олег Николенко отметил, что единственным "разворотом" в политике Германии в отношении России может стать еще большая поддержка Украины.
И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход,
– подчеркнул он.
Напомним, что недавно издание Spiegel опубликовали материал о том, что якобы состоялся так называемый "российский секретный ужин".
Мол, в посольстве Германии в Вашингтоне шел разговор о давлении на официальный Киев. А Вольфганг Шмидт, ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольца, якобы похвалил идею положить конец войне в Украине путем переговоров.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг эти заявления. Он подчеркнул, что никакого давления на Украину со стороны Германии нет.
Германия будет продолжать поддержку Украины
- Недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готовится поддерживать Украину в длительной перспективе даже в том случае, если ресурсы других партнеров иссякнут.
- Также известно, что Берлин предоставит нашим защитникам новые зенитные установки Gepard, снаряды и другое оружие.