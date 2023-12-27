Речник МЗС Олег Ніколенко закликав німецького політика Міхаеля Кречмера подивитися правді в очі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Ніколенка зазначив, що якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини та Саксонії зокрема.

До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом,

– додав Ніколенко.

У МЗС України переконані, що поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії. І якщо у країни-агресорки буде така нагода, вона безсумнівно вийде за межі України.

Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі,

– сказав речник МЗС.

Прем'єр німецької землі Саксонії Міхаель Кречмер також виступив за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії. Він вважає, що ідея про те, щоб послабити Росію, нібито закладає основу для нових конфліктів.

Натомість Олег Ніколенко зазначив, що єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України.

І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід,

– підкреслив він.

Нагадаємо, що нещодавно видання Spiegel опублікували матеріал про те, що нібито відбулася так звана "російська секретна вечеря".

Мовляв, у посольстві Німеччини у Вашингтоні йшла розмова про тиск на офіційний Київ. А Вольфганг Шмідт, який є найближчим помічником канцлера Німеччини Олафа Шольца, буцімто похвалив ідею покласти край війні в Україні шляхом переговорів.

Натомість посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував ці заяви. Він наголосив, що жодного тиску на Україну з боку Німеччини немає.

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