Прем'єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що Україні слід змиритися з тимчасовою втратою територій задля перемир'я. За його словами, уряд Німеччини має вдаватись до дипломатичних ініціатив.

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Настав час для фінального рішення

Він висловив думку, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю". Він переконаний, що союзники мають вплинути на Владіміра Путіна та уможливити припинення вогню. За його словами, Україні потрібно змиритись з тимчасовою втратою контролю.

Жоден квадратний метр української території не став російським… Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення,

– наголосив він.

Політик також виступив "за" "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії. Він вважає, що ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою для нас – це бачення з ХІХ століття, і це закладає основу для нових конфліктів.

Чи потрібні Росії перемовини насправді