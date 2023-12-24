Окупанти не мають успіхів на фронті, тому Росії дійсно потрібні переговори з Україною. Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.

Читайте також Він не зацікавлений в незалежній Україні, – Зеленський висловився щодо компромісів з Путіним

Риторика постійно змінюється

Марк Фейгін зазначив, що риторика Владіміра Путіна щодо переговорів постійно змінюється. У Кремлі регулярно роблять різні заяви на тему переговорів з Україною, але, очевидно, що вони їм дійсно потрібні.

Вони заявляють то одне, то інше. Спочатку говорять: "Ми готові до переговорів, а вони прийняли рішення не розмовляти з Путіним". Потім говорять, що їм переговори не потрібні,

– сказав він.

Переговори з Україною були б дуже вигідні для Росії, адже окупаційне військо не демонструє результатів на фронті. Зокрема, ворог не може захопити Авдіївку.

Російський правозахисник вважає, що Кремль робить заяви, що нібито їм не потрібні переговори, бо знають позицію України. Наша держава не буде вести перемовини з Путіним, бо диктатор не хоче миру.

Переговори з Путіним: останні новини