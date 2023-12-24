Окупанти не мають успіхів на фронті, тому Росії дійсно потрібні переговори з Україною. Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.
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Риторика постійно змінюється
Марк Фейгін зазначив, що риторика Владіміра Путіна щодо переговорів постійно змінюється. У Кремлі регулярно роблять різні заяви на тему переговорів з Україною, але, очевидно, що вони їм дійсно потрібні.
Вони заявляють то одне, то інше. Спочатку говорять: "Ми готові до переговорів, а вони прийняли рішення не розмовляти з Путіним". Потім говорять, що їм переговори не потрібні,
– сказав він.
Переговори з Україною були б дуже вигідні для Росії, адже окупаційне військо не демонструє результатів на фронті. Зокрема, ворог не може захопити Авдіївку.
Російський правозахисник вважає, що Кремль робить заяви, що нібито їм не потрібні переговори, бо знають позицію України. Наша держава не буде вести перемовини з Путіним, бо диктатор не хоче миру.
Переговори з Путіним: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закінчити війну, але Путіну не потрібен мир у нашій державі. Наразі він не уявляє переговорів з російським диктатором про людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, неможливі й компроміси з очільником країни-агресорки.
- Колишній президент України Леонід Кучма також висловився про можливість переговорів Україні та Росії найближчим часом. Він зауважив, що кремлівський диктатор не піде на такий крок. Мета Путіна – знищити України та наш народ, тому він не готовий підписати документ, у якому не досяг власної цілі.
- Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому Путін насправді не хоче миру і переговорів. Речниця російського МЗС Марія Захарова вкотре повторила тезу Кремля про повну капітуляцію України, що доводить лиш одне – Росія не готова вести переговори. На думку Захарової, "всеосяжне, стійке та справедливе рішення" можливе лише у випадку, якщо Захід перестане "накачувати ЗСУ зброєю".