Оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому России действительно нужны переговоры с Украиной. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Риторика постоянно меняется

Марк Фейгин отметил, что риторика Владимира Путина относительно переговоров постоянно меняется. В Кремле регулярно делают разные заявления на тему переговоров с Украиной, но очевидно, что они им действительно нужны.

Они заявляют то одно, то другое. Сначала говорят: "Мы готовы к переговорам, а они приняли решение не разговаривать с Путиным". Потом говорят, что им переговоры не нужны,

– сказал он.

Переговоры с Украиной были бы очень выгодны России, ведь оккупационное войско не демонстрирует результатов на фронте. В частности, враг не может захватить Авдеевку.

Российский правозащитник считает, что Кремль делает заявления, что якобы им не нужны переговоры, потому что они знают позицию Украины. Наше государство не будет вести переговоры с Путиным, потому что диктатор не хочет мира.

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