Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в парламенте Нидерландов 22 февраля. В частности, об этом говорили в контексте последних заявлений Путина.

Заметьте Путин заявил, что признал "республики" по всей границе Луганской и Донецкой областей

В парламенте Нидерландов Путина назвали сумасшедшим

Конечно, этот человек совершенно сумасшедший. Россия почувствует санкции, уверяю вас,

– сказал премьер Нидерландов.

В стране заявили, что Запад должен ввести санкции. Марк Рютте гарантировал его значительную реакцию.

В частности, политик заверил, что санкции, которые планируют ввести уже в скором времени, усилят, если Владимир Путин прибегнет к полномасштабному вторжению России в Украину.

Цивилизованный мир поддержал Украину и осудил признание Россией боевиков / Инфографика 24 канала

Коротко о реакции мира на заявление Владимира Путина

Сразу после заявления Владимира Путина о "признании" псевдореспублик цивилизованный мир осудил "легитимизацию" боевиков на Донбассе.

Президенты Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен назвали признание Путиным боевиков нарушением минских соглашений и территориальной целостности Украины.

В МИД Дании заявили, что решение Путина враждебное.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что признание Россией боевиков демонстрирует вопиющее пренебрежение к ее обязательствам по минским соглашениям.

Также отреагировали Италия, НАТО, США, Германия, Грузия, Франция, Молдова, Швеция, Канада, Турция и Казахстан. Детальнее о том, какие страны "признали" боевиков, а какие осудили читайте здесь.

Путин ввел войска в ОРДЛО – смотрите видео