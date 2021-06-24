Рютте не имеет ничего против встречи двух президентов с Путиным. Об этом политик заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Кстати Саммит ЕС с Путиным: какие страны поддерживают инициативу Меркель, а какие – решительно против
Я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным как член Европейского совета,
– сказал премьер.
Кто предлагает пригласить Путина на саммит ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с Путиным. Она предлагала пригласить Путина на саммит ЕС. Это предложение поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
Франция и Германия представили партнерам из ЕС предложение.
Как отреагировала Европа
Кроме Франции, к приглашению Путина положительно отнеслась Австрия. Зато страны Балтии и Польша выступили решительно против.
Они подчеркнули, что такая коммуникация возможна, когда Москва остановит агрессивную политику в отношении своих соседей. В частности, уйдет из оккупированных Крыма и Донбасса.