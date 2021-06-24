Меркель выступила за прямые контакты Евросоюза с Россией и ее президентом. Мол, это нужно для того, чтобы улучшить отношения.

К теме Макрон поддержал: Меркель задумала пригласить Путина на саммит ЕС

Кто выступает за саммит с Путиным

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Меркель. Утверждает, что все для отстаивания европейских интересов. Макрон сказал, что Франция уже 2 года поддерживает идею встречи лидеров Евросоюза и России. В Париже надеются на амбициозный диалог.

Австрия

Канцлер Австрии Себастьян Курц тоже поддерживает немецко-французское предложение, информирует "Европейская правда". Политик отметил, что даже рад возобновлению диалога с Россией.

Мы, Австрия, требовали, чтобы такой контакт был… На наш взгляд, мы нуждаемся, рядом с реакцией на нарушения международного права, рядом с реакцией на нарушения прав человека, диалога,

– сказал Курц.

Кто против

Больше всего разозлились представители стран Балтии и Польша, сообщает Politico.eu. Они давно придерживаются строгой позиции касательно российской военной агрессии в Украине и злонамеренных действий российских агентов в Европе

Кроме того, по информации СМИ, идея возможного саммита Путина с руководителями ЕС поразила многих дипломатов и чиновников. Они назвали ее непродуманной и несвоевременной.

Эстония

Премьер Эстонии Кая Каллас выступила против идеи саммита ЕС с Путиным. Политик вспомнила, что "в прошлый раз была дискуссия с лидерами относительно России, это было очень открыто". Тогда все чиновники согласились с мнением, что Москва – это угроза.

Также Каллас напомнила, что "результат не был положительным", когда главный дипломат ЕС Жозеп Боррель посещал Россию в феврале.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что приглашение Путина на саммит с ЕС станет плохим сигналом для государств Восточного партнерства, куда входит и Украина. Он сравнил диалог с Россией с тем, как ЕС пытается "убедить медведя не соваться к меду".

Латвия

В Латвии обеспокоены предложением саммита. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что диалог Евросоюза с Россией на уровне лидеров возможен после решения проблем Крыма и Донбасса, пишет "Европейская правда".

Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что новый диалог на высоком уровне между ЕС и Россией возможен тогда, когда Москва остановит агрессивную политику в отношении своих соседей.

Нидерланды

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не против саммита с Путиным, но сам политик в таком мероприятии участвовать не будет.

Я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным как член Европейского совета,

– сказал чиновник.

Как отреагировала Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея проведения саммита между Евросоюзом и Россией опасна отклонением от санкций.

По словам дипломата, это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций, а также – отбить желание у России имплементировать минские соглашения.