Меркель виступила за прямі контакти Євросоюзу з Росією та її президентом. Мовляв, це потрібно для того, аби покращити відносини.

До теми Макрон підтримав: Меркель задумала запросити Путіна на саміт ЄС

Хто виступає за саміт з Путіним

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу Меркель. Стверджує, що все для відстоювання європейських інтересів. Макрон сказав, що Франція вже 2 роки підтримує ідею зустрічі лідерів Євросоюзу і Росії. У Парижі сподіваються на амбітний діалог.

Австрія

Канцлер Австрії Себастіан Курц теж підтримує німецько-французьку пропозицію, інформує "Європейська правда". Політик наголосив, що навіть радий відновленню діалогу з Росією.

Ми, Австрія, вимагали, аби такий контакт був….На наш погляд, ми потребуємо, поруч з реакцією на порушення міжнародного права, поруч з реакцією на порушення прав людини, діалогу,

– сказав Курц.

Хто проти

Найбільше розлютились представники країн Балтії і Польща, повідомляє Politico.eu. Вови давно дотримуються суворої позиції щодо російської військової агресії в Україні та зловмисних дій російських агентів у Європі

Крім того, за інформацією ЗМІ, ідея можливого саміту Путіна з керівниками ЄС вразила багатьох дипломатів і посадовців. Вони назвали її непродуманою і невчасною.

Естонія

Прем'єрка Естонії Кая Каллас виступила проти ідеї саміту ЄС з Путіним. Політикиня згадала, що "минулого разу була дискусія з лідерами щодо Росії, це було дуже відкрито". Тоді всі чиновники погодились із думкою, що Москва – загроза.

Також Каллас нагадала, що "результат не був позитивним", коли головний дипломат ЄС Жозеп Боррель відвідував Росію у лютому.

Литва

Президент Литви Гітанас Науседа переконаний, що запрошення Путіна на саміт з ЄС стане поганим сигналом для держав Східного партнерства, куди входить і Україна. Він порівняв діалог з Росією із тим, наче ЄС намагається "переконати ведмедя не сунутися до меду".

Латвія

У Латвії стурбовані пропозицією щодо саміту. Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що діалог Євросоюзу з Росією на рівні лідерів можливий після вирішення проблем Криму і Донбасу, пише "Європейська правда".

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій впевнений, що новий діалог на високому рівні між ЄС і Росією можливий тоді, коли Москва зупинить агресивну політику щодо своїх сусідів.

Нідерланди

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не проти саміту з Путіним, але сам політик у такому заході участі брати не буде.

Я не буду брати участь у зустрічі з Владіміром Путіним як член Європейської ради,

– сказав чиновник.

Як реагувала Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ідея проведення саміту між Євросоюзом та Росією є небезпечним відхиленням від санкцій.

За словами дипломата, це може тільки підірвати політику невизнання і ефективність режиму санкцій, а також – відбити бажання у Росії імплементувати мінські угоди.