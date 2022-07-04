Там король приказал признать независимость Войска Запорожского как государства. Эта копия письма ранее хранилась в Национальном архиве Швеции.

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Почему премьер привезла письмо Карла XII

Ценный и символический лист в рамке премьер передала Владимиру Зеленскому во время совместной пресс-конференции. Король написал письмо в 1711 году, где высказался о государстве под правлением Филиппа Орлика.

Он (Карл XII – 24 канал) там дал наставление шведскому послу, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство, чтобы не было притеснений от московского царя,

– сказала она.

Андерссон отметила, что это очень хорошо укладывается в сегодняшний политический контекст. По мнению политика, еще в начале XVIII века шведский король был поражен казацкой демократией.

Что известно об этом письме

Это письмо-инструкция, которое Карл XII составил для своего поста в Турции. Там говорилось, что посол должен сделать все возможное для обеспечения свободы Украины и запорожского казачества.



Копии оригинала письма, которое привозили в Украину / Скриншот с видео

Важной в нем была сама формулировка "независимое и суверенное государство". Это резко противоречит тому, что уже сотнями лет пытается навязать нам Москва. ТСН сообщала, что оригинал документа привозили в Украину в честь 30-летия независимости в 2021 году.



Фрагмент копии письма Карла XII / Скриншот с видео

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