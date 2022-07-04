Там король наказав визнати незалежність Війська Запорозького як держави. Ця копія листа раніше зберігалася в національному архіві Швеції.

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Чому прем'єрка привезла лист Карл XII

Цінний і символічний аркуш в рамці прем'єрка передала Володимиру Зеленському під час спільної пресконференції. Король написав лист у 1711 році, де висловився про державу під правлінням Пилипа Орлика.

Він (Карл XII – 24 канал) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, щоб не було утисків від московського царя,

– сказала вона.

Андерссон зазначила, що це дуже добре вкладається у сьогоднішній політичний контекст. На думку політикині, ще на початку XVIII століття шведський король був вражений козацькою демократією.

Що відомо про цей лист

Це лист-інструкція, який Карл XII склав для свого поста у Туреччині. Там мовилося, що посол повинен зробити все можливе для гарантування свободи України й запорізького козацтва.



Копії оригіналу листа, який привозили в Україну / Скриншот з відео

Важливим у ньому було саме формулювання "незалежна і суверенна держава". Це різко суперечить тому, що вже сотнями років намагається нав'язати нам Москва. ТСН повідомляв, що оригінал документа привозили в Україну на честь 30-річчя незалежності у 2021 році.



Фрагмент копії листа Карла XII / Скриншот з відео

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