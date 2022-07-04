Там король наказав визнати незалежність Війська Запорозького як держави. Ця копія листа раніше зберігалася в національному архіві Швеції.
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Чому прем'єрка привезла лист Карл XII
Цінний і символічний аркуш в рамці прем'єрка передала Володимиру Зеленському під час спільної пресконференції. Король написав лист у 1711 році, де висловився про державу під правлінням Пилипа Орлика.
Він (Карл XII – 24 канал) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, щоб не було утисків від московського царя,
– сказала вона.
Андерссон зазначила, що це дуже добре вкладається у сьогоднішній політичний контекст. На думку політикині, ще на початку XVIII століття шведський король був вражений козацькою демократією.
Що відомо про цей лист
Це лист-інструкція, який Карл XII склав для свого поста у Туреччині. Там мовилося, що посол повинен зробити все можливе для гарантування свободи України й запорізького козацтва.
Копії оригіналу листа, який привозили в Україну / Скриншот з відео
Важливим у ньому було саме формулювання "незалежна і суверенна держава". Це різко суперечить тому, що вже сотнями років намагається нав'язати нам Москва. ТСН повідомляв, що оригінал документа привозили в Україну на честь 30-річчя незалежності у 2021 році.
Фрагмент копії листа Карла XII / Скриншот з відео
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