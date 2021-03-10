Не понравились вопросы: премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком – видео
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча нестандартно отреагировал на неудобные вопросы журналистов. Вместо ответа политик просто обрызгал их антисептиком.
Источник:The Sun
Детали инцидента в Таиланде
Происшествие случилось на пресс-конференции, когда политика спросили о кадровых изменениях в правительстве.
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Накануне 3 министров арестовали. Поэтому журналисты спросили, кого могут назначить на должности. Такой вопрос возмутил премьера.
У вас есть еще вопросы? Я не знаю, я этого не видел. Ведь премьер должен знать такие вещи первым, правда?
– заявил политик.
После этих слов он подошел к журналистам и поочередно всех обрызгал антисептиком. Далее чиновник вышел из помещения.
Премьер "ответил" журналистам антисептиком: видео
Что известно о Чан Оча
В 2014 году политик возглавил военный переворот в Таиланде. После парламентских выборов в марте 2019 года он стал премьер-министром.
Чиновник славится частыми нападениями на журналистов и неподобающим поведением.
Источник: Википедия
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