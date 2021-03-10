Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча нестандартно отреагировал на неудобные вопросы журналистов. Вместо ответа политик просто обрызгал их антисептиком.

Детали инцидента в Таиланде

Происшествие случилось на пресс-конференции, когда политика спросили о кадровых изменениях в правительстве.

Читайте также В немецкой тюрьме за день заменили 600 замков из-за ошибки стажера

Накануне 3 министров арестовали. Поэтому журналисты спросили, кого могут назначить на должности. Такой вопрос возмутил премьера.

У вас есть еще вопросы? Я не знаю, я этого не видел. Ведь премьер должен знать такие вещи первым, правда?

– заявил политик.

После этих слов он подошел к журналистам и поочередно всех обрызгал антисептиком. Далее чиновник вышел из помещения.

Премьер "ответил" журналистам антисептиком: видео