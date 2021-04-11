Премьер Великобритании не придет на похороны принца Филиппа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не придет на похороны принца Филиппа. В частности – из-за коронавирусных ограничений на массовых мероприятиях.
Источник:BBC
Премьер не появится для того, чтобы позволить как можно большему количеству членов семьи присутствовать на похоронах. Об этом заявили в офисе Джонсона.
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Как будут проходить похороны принца
На церемонии могут присутствовать только 30 человек. В часовню Святого Георгия в Виндзоре смогут прийти только дети, внуки и близкие родственники принца.
В то же время публичных шествий и доступа к захоронению не будет. Поэтому людей попросили воздержаться от пребывания поблизости.
Похороны принца Филиппа состоятся в субботу, 17 апреля, в 15:00 по британскому времени на территории Виндзорского дворца. Церемонию будут транслировать в прямом эфире.
Что известно о смерти принца Филиппа
- Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля 2021 года.
- Еще в феврале сообщали об ухудшении состояния здоровья герцога, он находился в больнице.
- Принц Гарри отреагировал на смерть дедушки. Он вместе с Маген Маркл выразили соболезнования на официальном сайте.
- Елизавета II тяжело переживает смерть мужа. Сын герцога, принц Эндрю заявил, что в ее жизни образовалась огромная пустота.
- В Великобритании в честь принца устроили военные салюты.
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