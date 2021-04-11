Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не придет на похороны принца Филиппа. В частности – из-за коронавирусных ограничений на массовых мероприятиях.

Премьер не появится для того, чтобы позволить как можно большему количеству членов семьи присутствовать на похоронах. Об этом заявили в офисе Джонсона.

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Как будут проходить похороны принца

На церемонии могут присутствовать только 30 человек. В часовню Святого Георгия в Виндзоре смогут прийти только дети, внуки и близкие родственники принца.

В то же время публичных шествий и доступа к захоронению не будет. Поэтому людей попросили воздержаться от пребывания поблизости.

Кстати! Борис Джонсон отреагировал на смерть герцога Эдинбургского, отметив, что с большим сожалением получил это известие.

Похороны принца Филиппа состоятся в субботу, 17 апреля, в 15:00 по британскому времени на территории Виндзорского дворца. Церемонию будут транслировать в прямом эфире.

Что известно о смерти принца Филиппа