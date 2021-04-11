Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не прийде на похорони принца Філіпа. Зокрема – через коронавірусні обмеження на масових заходах.

Прем'єр не з'явиться для того, щоб дозволити якомога більшій кількості членів родини бути присутнім на похоронах. Про це заявили в офісі Джонсона.

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Як відбуватимуться похорони принца

На церемонії можуть бути присутніми лише 30 людей. До каплиці Святого Георгія у Віндзорі матимуть змогу прийти тільки діти, онуки і близькі родичі принца.

Водночас публічних процесій і доступу до поховання не буде. Тому людей попросили утриматись від перебування поблизу.

До речі! Борис Джонсон відреагував на смерть герцога Единбурзького, зазначивши, що з великим жалем отримав цю звістку.

Похорон принца Філіпа відбудеться в суботу, 17 квітня, о 15:00 за британським часом на території Віндзорського палацу. Церемонію транслюватимуть у прямому ефірі.

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