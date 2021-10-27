Это, мол, поможет сохранить многообразие видов на планете. Об этом Джонсон заявил на встрече с детьми от 8 до 12 лет в своем медиацентре на Даунинг-стрит в Лондоне.

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Что предлагает Джонсон

По словам Джонсона, соответствующая конференция, вероятно, не убедит страны поддерживать уровень потепления климата ниже, чем 1,5 градуса.

Справка. Встречу посвятили предстоящей 26 конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которую откроют в Глазго на следующей неделе.

Премьер обеспокоен изменениями климата. Поэтому он предложил в частности заставить коров перестать блевать. Мол, так они будут выделять меньше метана. Также он сделал еще одно дискуссионное заявление.

Мы могли бы скармливать некоторых людей животным, это было бы…,

– не договорил Джонсон.

Позже официальный представитель Джонсона призвал не воспринимать слова премьер-министра серьезно.

Кстати, ранее премьер Великобритании, рассказывая о климатических проблемах, пошутил, что хотел бы стать Бореем Джонсоном (Борей – бог северного ветра в греческой мифологии).

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