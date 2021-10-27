Це, мовляв, допоможе зберегти різноманіття видів на планеті. Про це Джонсон заявив на зустрічі з дітьми віком від 8 до 12 років у своєму медіацентрі на Даунінг-стріт в Лондоні.

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Що пропонує Джонсон

За словами Джонсона, відповідна конференція, ймовірно, не переконає держави підтримувати рівень потепління клімату нижчий, ніж 1,5 градуси.

Довідка. Зустріч присвятили майбутній 26 конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яку відкриють у Глазго наступного тижня.

Прем'єр стурбований змінами клімату. Тому він запропонував зокрема змусити корів перестати блювати. Мовляв, так вони виділятимуть менше метану. Також він зробив ще одну дискусійну заяву.

Ми могли б згодовувати деяких людей тваринам, це було б…

– не договорив Джонсон.

Пізніше офіційний представник Джонсона закликав не сприймати слова прем'єр-міністра серйозно.

До речі, раніше прем'єр Великої Британії, розповідаючи про кліматичні проблеми, пожартував, що хотів би стати Бореєм Джонсоном (Борей – бог північного вітру у грецькій міфології).

Джонсон бідкається змінами клімату: дивіться відео

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