Премьер-министр Италии подал в отставку

Перед тем, как объявить об отставке, премьер Италии Джузеппе Конте обвинил руководителя правой партии "Лига Севера" в том, что он поставил партийные интересы выше интересов государства.

Конте считает, что действия главы партии "Лига Севера" Маттео Сальвини привели к политическому кризису, передает ВВС.

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Ранее Сальвини попытался назначить голосование за вотум недоверия правительству Конте на 14 августа, однако в сенате отказались. Вместо этого они призвали премьера 20 августа выступить перед депутатами по поводу кризиса, в котором оказалась парламентская коалиция, где он сам объявил об отставке.

Действия правительства заканчиваются здесь. Глава МВД Сальвини показал, что он следует за собственными интересами и интересами своей партии. Его решения несут серьезные риски для этой страны,

– сказал политик.

Конте уверен, что Сальвини хочет развалить правительство, чтобы приблизиться к досрочным выборам на волне своей популярности. Председатель "Лиги" выступал за сокращение депутатов и сенаторов и действительно предлагал провести перевыборы, поскольку парламент якобы не имеет большинства.

Джузеппе Конте известен своими высказываниями о том, что санкции против России должны быть временными. Он заявлял, что его правительство будет бороться за снятие санкций с России.

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