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      Прем'єр-міністр Італії подав у відставку

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      Джузеппе Конте
      Джузеппе Конте

      Перед тим, як оголосити про відставку, прем'єр Італії Джузеппе Конте звинуватив керівника правої партії "Ліга Півночі" в тому, що він поставив партійні інтереси вище за інтереси держави.

      Конте вважає, що дії голови партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні призвели до політичної кризи, передає ВВС.

      Цікаво: Зеленський обговорив вирок нацгвардійцю Марківу з прем'єром Італії

      Раніше Сальвіні спробував призначити голосування за вотум недовіри уряду Конте на 14 серпня, проте у сенаті відмовились. Натомість вони покликали прем'єра 20 серпня виступити перед депутатами щодо кризи, в якій опинилась парламентська коаліція, де він сам оголосив про відставку. 

      Дії уряду закінчуються тут. Голова МВС Сальвіні показав, що він слідує за власними інтересами та інтересами своєї партії. Його рішення несуть серйозні ризики для цієї країни,
      – сказав політик. 

      Конте певен, що Сальвіні хоче розвалити уряд, щоб наблизитись до дострокових виборів на хвилі своєї популярності. Сам голова "Ліги" виступав за скорочення депутатів та сенаторів та дійсно пропонував провести перевибори, оскільки парламент нібито не має більшості.

      Джузеппе Конте відомий своїими висловлюваннями про те, що санкції проти Росії через агресію щодо України мають бути тимчасовими. Він заявляв, що його уряд буде боротися за зняття санкцій з Росії. 

      Джузеппе Конте заходить в будівлю сенату під освистування людей: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики
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