Зеленський обговорив вирок нацгвардійцю Марківу з прем'єром Італії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте вирок бійцеві нацгвардії Віталію Марківу, якого італійський суд ув’язнив на 24 роки.

Марківа звинуватили у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

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В Офісі Президента повідомили, що Зеленський запропонував Конте правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Роккеллі.

"Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом", – наголосили в Офісі Президента.

Зеленський також подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президент відзначив важливість збереження режиму санкцій щодо Росії.

Говорили політики і про розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів.

Хто такий Віталій Марків? Боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював на Донбасі з позивним "Італієць", бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії.



До України Марків повернувся у 2013 році, коли почався Євромайдан. На початку бойових дій на Донбасі вступив у лави добровольчого батальйону (через певний час влився до складу Нацгвардії).



Віталій Марків / Фото Радіо Свобода

За що Марківа засудили в Італії? Нацгвардійця арештували в Італії в червні 2017 року за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Журналіст і перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.



Сам Марків та його захист відкидали звинувачення італійського слідства. Аргуменутвали це тим, що позиція українських військових не була розташована там, звідки вбили Рокеллі. Цю позицію на той момент утримували проросійські бойовики загону Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).



Версія італійського прокурора була також: Марків не вбивав Рокеллі, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних біля фабрики Zeus Ceramica. А ці цивільні контактували з бійцями ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.



Документи загиблого італійського журналіста Андреа Рокеллі