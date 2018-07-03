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Премьер Нидерландов дерзко перебил Трампа на совместной пресс-конференции

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Премьер Нидерландов перебил Трампа на совместной пресс-конференции
Премьер Нидерландов перебил Трампа на совместной пресс-конференции / argumentua.com

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, и Дональд Трамп, президент США, во вторник, 3 июля, провели совместную пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи в Белом Доме. Заявление Трампа о введении новых пошлин на автомобили из стран Европейского Союза вызвало резкую реакцию нидерландского политика.

Об этом сообщает Рolitico.

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Американский лидер Дональд Трамп сначала положительно оценил ход и результаты дискуссий между США и лидерами ЕС. В то же время, пресса в Белом Доме услышала заявление Дональда Трампа о провале договоренностей с Европейским Союзом относительно импортных пошлин на сталь и алюминий. А также, на автомобили. Президент оценил свое решение ввести такие пошлины как "положительное".

Если мы это сделаем, это будет позитивом, если мы этого не сделаем, это тоже будет позитивом, потому что...
– сказал Трамп.

Дональд Трамп, президент США, и Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

В тот момент, когда лидер США пытался продолжить свою речь, Марк Рютте перебил его.

Нет! Это не позитив. Мы должны выработать решение,
– сказал премьер Нидерландов.

Дипломатического скандала не случилось. Оба лидера пожали друг другу руки.

Теги: пошлина Евросоюз Новости США Дональд Трамп Нидерланды
Источник: 24 канал
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