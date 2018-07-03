12:41
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Прем'єр Нідерландів зухвало перебив Трампа на спільній прес-конференції

772 Читать новость на русском
Прем'єр Нідерландів перебив Трампа на спільній прес-конференції
Прем'єр Нідерландів перебив Трампа на спільній прес-конференції / argumentua.com

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, та Дональд Трамп, президент США, у вівторок, 3 липня, провели спільну прес-конференцію за підсумками двосторонньої зустрічі у Білому Домі. Заява Трампа щодо запровадження нового мита на автомобілі з країн Європейського Союзу викликала різку реакцію нідерландського політика.

Про це повідомляє Рolitico.

Читайте також: Президенти США і Мексики обговорили питання щодо боротьби з нелегальною міграцією

Американський лідер Дональд Трамп спершу позитивно оцінив перебіг та результати дискусій між США та лідерами ЄС. У той же час, преса у Білому Домі почула заяву Дональда Трампа про провал домовленостей з Європейським Союзом щодо мит на імпортні сталь та алюміній. А також, на автомобілі. Президент оцінив своє рішення запровадити такі мита як "позитивне".

Якщо ми це зробимо, це буде позитивом, якщо ми цього не зробимо, це теж буде позитивом, тому що…
– сказав Трамп.


Дональд Трамп, президент США, та Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів

У той момент, коли лідер США намагався продовжити свою промову, Марк Рютте перебив його.

Ні! Це не позитив. Ми повинні напрацювати рішення,
– сказав прем'єр Нідерландів.

Дипломатичного скандалу не сталось. Обоє лідерів потисли руки.

Теги: Нідерланди Дональд Трамп Новини США Євросоюз мито
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук