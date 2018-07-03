Прем'єр Нідерландів зухвало перебив Трампа на спільній прес-конференції

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, та Дональд Трамп, президент США, у вівторок, 3 липня, провели спільну прес-конференцію за підсумками двосторонньої зустрічі у Білому Домі. Заява Трампа щодо запровадження нового мита на автомобілі з країн Європейського Союзу викликала різку реакцію нідерландського політика.

Про це повідомляє Рolitico.

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Американський лідер Дональд Трамп спершу позитивно оцінив перебіг та результати дискусій між США та лідерами ЄС. У той же час, преса у Білому Домі почула заяву Дональда Трампа про провал домовленостей з Європейським Союзом щодо мит на імпортні сталь та алюміній. А також, на автомобілі. Президент оцінив своє рішення запровадити такі мита як "позитивне".

Якщо ми це зробимо, це буде позитивом, якщо ми цього не зробимо, це теж буде позитивом, тому що…

– сказав Трамп.



Дональд Трамп, президент США, та Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів

У той момент, коли лідер США намагався продовжити свою промову, Марк Рютте перебив його.

Ні! Це не позитив. Ми повинні напрацювати рішення,

– сказав прем'єр Нідерландів.

Дипломатичного скандалу не сталось. Обоє лідерів потисли руки.