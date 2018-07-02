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Президенти США і Мексики обговорили питання щодо боротьби з нелегальною міграцією

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / 24 канал

У понеділок, 2 липня, переможець президентських виборів в Мексиці Андрес Мануель Лопес Обрадор провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом під час якої обговорили можливість зниження масштабів нелегальної міграції.

Про це повідомило агентство Reuters.

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"Я запропонував всеосяжну угоду щодо проектів розвитку, які створюють робочі місця в Мексиці і таким чином знижують масштаби міграції і покращують безпеку", – написав президент Мексики в своєму Twitter.

За його словами, розмова тривала близько півгодини і її тон був поважним. Вони обговорили можливість укладення окремої торговельної угоди. Трамп повідомив про це в понеділок під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Вашингтоні.

У нас відбулася відмінна розмова. Ми обговорили питання кордонів, торгівлю, NAFTA, а також окрему двосторонню торговельну угоду,
– розповів президент США.

Американський лідер висловив упевненість в тому, що відносини двох лідерів будуть "дуже хорошими".

Я думаю, що він постарається, я думаю, що він допоможе нам в питанні кордону,
– заявив Дональд Трамп.

Він також додав, що зустрічав Лопеса Обрадора "кілька років тому" і вже тоді передбачав його перемогу на виборах.

Теги: Новини США Дональд Трамп Мексика
Джерело: 24 Канал
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