Президенты США и Мексики обсудили вопросы борьбы с нелегальной миграцией

В понедельник, 2 июля, победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили возможность снижения масштабов нелегальной миграции.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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"Я предложил всеобъемлющее соглашение по проектам развития, которые создают рабочие места в Мексике и таким образом снижают масштабы миграции и улучшают безопасность", – написал президент Мексики в своем Twitter.

Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 липня 2018 р.

По его словам, беседа длилась около получаса и ее тон был почтенным. Они обсудили возможность заключения отдельного торгового соглашения. Трамп сообщил об этом в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Вашингтоне.

У нас состоялась отличная беседа. Мы обсудили вопросы границ, торговлю, NAFTA, а также отдельную двустороннюю торговую сделку,

– рассказал президент США.

Американский лидер выразил уверенность в том, что отношения двух лидеров будут "очень хорошими".

Я думаю, что он постарается, я думаю, что он поможет нам в вопросе границы,

– заявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что встречал Лопеса Обрадора "несколько лет назад" и уже тогда предвидел его победу на выборах.