Президенты США и Мексики обсудили вопросы борьбы с нелегальной миграцией
В понедельник, 2 июля, победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили возможность снижения масштабов нелегальной миграции.
Об этом сообщило агентство Reuters.
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"Я предложил всеобъемлющее соглашение по проектам развития, которые создают рабочие места в Мексике и таким образом снижают масштабы миграции и улучшают безопасность", – написал президент Мексики в своем Twitter.
По его словам, беседа длилась около получаса и ее тон был почтенным. Они обсудили возможность заключения отдельного торгового соглашения. Трамп сообщил об этом в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Вашингтоне.
У нас состоялась отличная беседа. Мы обсудили вопросы границ, торговлю, NAFTA, а также отдельную двустороннюю торговую сделку,
– рассказал президент США.
Американский лидер выразил уверенность в том, что отношения двух лидеров будут "очень хорошими".
Я думаю, что он постарается, я думаю, что он поможет нам в вопросе границы,
– заявил Дональд Трамп.
Он также добавил, что встречал Лопеса Обрадора "несколько лет назад" и уже тогда предвидел его победу на выборах.