Трамп может ухудшить отношения с Путиным, – политолог

Для Украины беда в том, что Путину удалось нивелировать Нормандский формат и минские договоренности и навязать Трампу собственную повестку дня. Хотя Трамп очень непредсказуемый человек.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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По словам эксперта, президента РФ сейчас все устраивает. Внутренняя ситуация в России для Путина не имеет никакого значения. Поэтому не стоит ожидать от него уступок относительно Украины после встречи с Трампом.

От Путина уступок относительно Донбасса можно ожидать только в том случае, если ему гарантируют ослабление санкций. Или прерогативу по Донбассу или Украине в целом. Хотя Трамп может резко и негативно выступить в защиту Украины и этим ухудшит отношения с Путиным,

– считает Сергей Постоловский.

Впрочем, отмечает политолог, на тональность и риторику Трампа будут влиять результаты встречи лидеров стран-членов НАТО, которая состоится до переговоров с Путиным, и визит президента США в Великобританию 13 июля. Хотя, отмечает Постоловский, сомнительно, что Трамп и Путин достигнут какой-то большой договоренности.



В то же время политолог предостерегает: сейчас все вопросы по Украине решаются без нас. Украина не принимает решения на мировой арене относительно своей субъектности и суверенитета.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который на днях был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.