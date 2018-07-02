Трамп може погіршити стосунки з Путіним, – політолог

Для України погано те, що Путіну вдалося нівелювати Нормандський формат і мінські домовленості і нав’язати Трампу власний порядок денний. Хоча Трамп дуже непередбачувана людина.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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За словами експерта, президента РФ зараз все влаштовує. Внутрішня ситуація в Росії для Путіна не має жодного значення. Тому не варто очікувати від нього поступок щодо України після зустрічі з Трампом.

Від Путіна поступок по Донбасу можна очікувати лише в тому випадку, якщо йому гарантуватимуть послаблення санкцій. Або прерогативу по Донбасу чи Україні в цілому. Хоча Трамп може різко і негативно виступити на захист України і цим погрішить відносини з Путіним,

– вважає Сергій Постоловський.

Втім, зазначає політолог, на тональність і риторику Трампа впливатимуть результати зустрічі лідерів країн-членів НАТО, яка відбудеться до переговорів з Путіним, і візит президента США до Великобританії 13 липня. Хоча, зазначає Постоловський, сумнівно, що Трамп і Путін досягнуть якоїсь великої домовленості.

Водночас політолог застерігає: наразі всі питання по Україні вирішуся без нас. Україна не приймає рішення на світовій арені щодо своєї суб’єктності і суверенітету.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який днями був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.