Путін використав назви міст України з військовою метою

Президент Росії Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Додамо, що таке найменування частин є почесним. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.

Документи про присвоєння почесних найменувань цілій низці частин російської армії з’явилися на російському державно Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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У відповідних указах, зокрема, зазначається, що зроблено це "з метою збереження славних військових історичних традицій, виховання військовослужбовців у дусі відданості Батьківщині та вірності військовому обов'язку". Підкреслюється, що назви українських міст включено у пам'ять про участь частин у звільненні цих міст в роки Другої світової війни.

Путін підписав вищезазначені укази 30 червня 2018 року та вони вже вступили в силу. Таким чином, 6-й танковий полк російської армії відтепер носить почесне найменування "гвардійський Львівський", 68-й танковий полк – "гвардійський Житомирсько-Берлінський", 163-й танковий полк – "гвардійський Ніжинський".

До слова, почесне найменування "Житомирський" було присвоєно 93-й окремій танковій бригаді, на базі якої пізніше було створено 68-й полк як "символ здобутої перемоги та відзнаку у боях за визволення міста Житомир". Після розпаду СРСР 68-й полк був розформовано, але в 2017 році відтворено.

Крім того, низці частин російської армії було присвоєно почесні найменування, що включають в себе назви міст Білорусі – Вітебська (90-а гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія), Кобрина (856-й гвардійський самохідний артилерійський Кобринський полк), Слоніма (102-й механізований Слонімско-Померанський полк).

Водночас 400-й самохідний артилерійський полк отримав почесне найменування "Трансільванський", 144-й мотострілецька дивізія стала гвардійською Єльнінською (на честь Єльнінської операції у Смоленській області – 24 канал), 150-я мотострілецька дивізія - Ідрицько-Берлінською, а 933-й зенітний ракетний полк – Верхньодніпровським.