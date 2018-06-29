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Путін підігріватиме ситуацію в Україні не тільки за допомогою Донбасу, – експерт

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Путін готує нові провокації в Україні: оприлюднено час
Путін готує нові провокації в Україні: оприлюднено час / Соцмережі

Президент Росії Володимир Путін має намір поступово підігрівати ситуацію в Україні різними способами, не лише за допомогою Донбасу. Найгарніший період очікується ближче до прийдешніх президентських виборів, які заплановано на 2019 рік.

Таку думку висловив заступник директора дніпровської філії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, передає "Апостроф".

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Як підкреслює фахівець, те, що росіяни будуть підігрівати ситуацію в Україні будь-якими способами, і на Донбасі зокрема, це гарантовано.

"І чим ближче до нашого виборчого циклу, тим буде гарячіше. Правда, спочатку на черзі – Молдова. Там вибори призначено на осінь, і певні технології випробують на Молдові, а потім вже і на нас", – зауважив він.

За його словами, навряд чи після завершення Чемпіонату світу з футболу в Російській Федерації буде відразу різкий стрибок ескалації.

"Кремлю ще потрібно вирішити свої внутрішні питання та якось спустити пар щодо підвищення пенсійного віку, а також ПДВ. Але потім поступово буде підігріватися ситуація і в Україні. До речі, не обов'язково за допомогою тільки Донбасу та не обов'язково військовими способами, але і терористичними", – констатував Олексій Їжак.

Нагадаємо, на переконання заступника директора з міжнародних питань Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, Росія хоче встановити повний контроль не лише над Чорним, а над Азовським морем, і робитиме вона це, здійснюючи окупаційні удари по Україні. 

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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