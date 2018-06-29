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Путин будет подогревать ситуацию в Украине не только с помощью Донбасса, – эксперт

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Путин готовит новые провокации в Украине: обнародовано время
Путин готовит новые провокации в Украине: обнародовано время / Соцсети

Президент России Владимир Путин намерен постепенно подогревать ситуацию в Украине различными способами, не только с помощью Донбасса. Самый жаркий период ожидается ближе к грядущим президентским выборам, которые запланированы на 2019 год.

Такое мнение высказал заместитель директора днепровского филиала Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передает "Апостроф".

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Как подчеркивает специалист, то, что россияне будут подогревать ситуацию в Украине любыми способами, и на Донбассе в частности, это гарантировано.

"И чем ближе к нашему избирательному циклу, тем будет горячей. Правда, сначала на очереди – Молдова. Там выборы назначены на осень, и определенные технологии испытывают на Молдове, а потом уже и на нас", – отметил он.

По его словам, вряд ли после завершения Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации будет сразу резкий скачок эскалации.

"Кремлю еще нужно решить свои внутренние вопросы и как-то спустить пар по повышению пенсионного возраста, а также НДС. Но затем постепенно будет подогреваться ситуация и в Украине. Кстати, не обязательно с помощью только Донбасса и не обязательно военными способами, но и террористическими", – констатировал Алексей Ижак.

Напомним, по мнению заместителя директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, Россия хочет установить полный контроль не только над Черным, но и над Азовским морем, и делать он это, осуществляя оккупационные удары по Украине.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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