В Германии "Разыскивается кровавый Владимир" (Путин)
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман, проживающий в Германии, сообщил, что в центре Берлина начали появляться "окровавленные" плакаты с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом социолог пишет на своей странице в Facebook.
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Эйдман отмечает, что плакаты расклеены во многих местах в центре немецкой столицы.
Русскоязычные европейцы проводят ликбез среди местного населения,
– отметил Игорь Эйдман
Разыскивается кровавый Владимир
Источник: 24 Канал
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