В Германии "Разыскивается кровавый Владимир" (Путин)

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман, проживающий в Германии, сообщил, что в центре Берлина начали появляться "окровавленные" плакаты с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом социолог пишет на своей странице в Facebook.

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Эйдман отмечает, что плакаты расклеены во многих местах в центре немецкой столицы.

Русскоязычные европейцы проводят ликбез среди местного населения,

– отметил Игорь Эйдман



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