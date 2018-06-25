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У Німеччині "Розшукується кривавий Володимир" (Путін)

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У Берліні розшукують кривавого Володимира Путіна
У Берліні розшукують кривавого Володимира Путіна / news.bigmir.net

Російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман, який проживає у Німеччині, повідомив, що в центрі Берліну почали з'являтися "закривавлені" плакати з зображенням президента Російської Федерації Володимира Путін.

Про це соціолог пише на своїй сторінці у Facebook.

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Ейдман зазначає, що плакати розклеєні в багатьох місцях у центрі німецької столиці.

Російськомовні європейці проводять лікнеп серед місцевого населення,
– зауважив Ігор Ейдман

путін, німеччина, берлін
Розшукується кривавий Володимир

 

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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