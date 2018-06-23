Він впав: рейтинг Путіна вперше знизився до найнижчої позначки за останні 5 років

Рейтинг керманича Кремля Володимира Путіна з 10 по 17 червня знизився з 62% до 54%. Це найнижчий рівень оцінки діяльності російського гаранта з 2013 року.

Такі дані оприлюднив Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), передає Meduza. Читайте також: Замість українців і татар: як Путін заселяє окупований Крим жителями Сибіру і Рязані Соціологи припускають, що на зниження рейтингу Путіна вплинуло зростання цін на бензин і непопулярні рішення стосовно пенсійної реформи в країні. Крім того, за даними "Всеросійського центру вивчення громадської думки", рівень схвалення діяльності Путіна впав з 77% 10 червня до 72% 17 червня. Також знизився рейтинг щодо роботи прем'єр-міністра і уряду в цілому.