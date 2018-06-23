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Замість українців і татар: як Путін заселяє окупований Крим жителями Сибіру і Рязані

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За 4 роки анексії Путін таємно переселив у Крим майже мільйон росіян з глибинки. Вони приїжджають на місце тих, хто через нестерпні умови життя і приниження перебрався на материк. Правозахисники називають заміщення населення злочином та збирають його докази для міжнародного суду.

Москва розробила цілі програми, аби приманити в Крим людей з глибинки.

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"Треба його населяти! Він же тепер наш! Я хочу жити на морі, але хочу і бізнесом займатися, гроші заробляти. Місцеві – ледарі, не хочеться їх брати на роботу, тому ми привозимо своїх людей", – розповідає про український Крим бізнесмен із Томська, де хоче жити і працювати. І у Росії таких, як він, – сотні тисяч.

Збільшується кількість військовослужбовців, запроваджуються програми військової іпотеки, приїздять і заміщають люди з Росії посади в управлінському апараті,
– зазначила голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.

А от українці і татари залишають півострів. 

"У Криму створюються такі умови, наприклад, неможливість навчатися рідною мовою, неможливість участі в управлінні, неможливість заробляти гроші на прожиття, щоб таким чином люди змушені залишати Крим, а замість них, звичайно, будуть заселяти інших", – вказав голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля.

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Точних цифр, скільки людей залишило за час окупації півострів, немає. За приблизними підрахунками, їх понад 200 тисяч. З них кожен десятий – кримський татарин. Як каже голова Меджлісу Мустафа Джемілєв, ФСБ розробило цілий комплекс заходів для виживання кримських татар з рідної землі. В разі якщо татар не вдається схилити до співпраці з окупантами, "чекісти" оголошують їх злочинцями.

"Вони, як у сталінські часи, хочуть бачити етнічно чистий російський Крим", – переконаний Джемілєв.

Заміщення населення півострову – планомірна політика, запевняють експерти. Росія хоче позбутися слідів українського.

Це робиться свідомо. Це воєнний злочин і це заборонено Женевською конвенцією. Тому українська правозахисна організація ще 2 роки тому подала перше подання до міжнародного кримінального суду, щоб розглянути це питання,
– зауважила Матвійчук.

У міжнародному суді, за словами правозахисниці, про українців не забули – збирають докази порушення прав людей. 

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Марина Молька
Теги: Новини політики Анексія Криму Новини України Новини Криму Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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