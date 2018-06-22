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Провідне світове видання зобразило Крим "нейтральним"

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У Bloomberg вважають, що Крим – нейтральна територія
У Bloomberg вважають, що Крим – нейтральна територія / Соцмережі

Одна із найвідоміших інформаційних агенцій у світі Bloomberg опублікувало карту з інфографікою, на якій окупований Росією Крим позначено як нейтральну територію.

Відповідна мапа з’явилася у офіційному Twitter-акаунті ресурсу.

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На карті, зокрема, показано, в яких країнах, що розвиваються, у 2018-2019 роках проходять політичні вибори. Так, темно-сірим кольором тут позначено держави, де виборчі перегони вже позаду (Росія та Венесуела), жовтим – ті країни, в яких вибори відбудуться в майбутньому році (Україна, ПАР, Нігерія та Таїланд). Щоправда, півострів Крим аналітики зобразили у світло-сірих тонах —аналогічно, як держави з розвиненою економікою.

Крім того, забарвленими у зелений колір на карті можна побачити Мексику, Бразилію, Туреччину, Пакистан, Індію та Індонезію – це ті держави, де вибори мають відбутися до кінця поточного року.

Bloomberg, Крим, нейтральна територія, ЗМІ, Україна, Росія
Видання Bloomberg зобразило Крим як нейтральну територію 

Нагадаємо, на початку червня сталися аж два резонансних випадки, пов’язаних із публікацією карти з Кримом – британське видання The Times Of London надрукувало карту Росії, на якій окупований Крим вказано як територія РФ, а австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображено анексований Крим.

Теги: Новини політики Новини України ЗМІ Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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