Провідне світове видання зобразило Крим "нейтральним"

Одна із найвідоміших інформаційних агенцій у світі Bloomberg опублікувало карту з інфографікою, на якій окупований Росією Крим позначено як нейтральну територію.

Відповідна мапа з’явилася у офіційному Twitter-акаунті ресурсу.

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На карті, зокрема, показано, в яких країнах, що розвиваються, у 2018-2019 роках проходять політичні вибори. Так, темно-сірим кольором тут позначено держави, де виборчі перегони вже позаду (Росія та Венесуела), жовтим – ті країни, в яких вибори відбудуться в майбутньому році (Україна, ПАР, Нігерія та Таїланд). Щоправда, півострів Крим аналітики зобразили у світло-сірих тонах —аналогічно, як держави з розвиненою економікою.

Крім того, забарвленими у зелений колір на карті можна побачити Мексику, Бразилію, Туреччину, Пакистан, Індію та Індонезію – це ті держави, де вибори мають відбутися до кінця поточного року.



Видання Bloomberg зобразило Крим як нейтральну територію

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) June 21, 2018

Нагадаємо, на початку червня сталися аж два резонансних випадки, пов’язаних із публікацією карти з Кримом – британське видання The Times Of London надрукувало карту Росії, на якій окупований Крим вказано як територія РФ, а австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображено анексований Крим.