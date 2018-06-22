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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ведущее мировое издание изобразило Крым "нейтральным"

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В Bloomberg считают, что Крым – нейтральная территория
В Bloomberg считают, что Крым – нейтральная территория / Соцсети

Одно из самых известных информационных агентств в мире Bloomberg опубликовало карту с инфографикой, на которой оккупированный Россией Крым обозначен как нейтральная территория.

Соответствующая карта появилась в официальном Twitter-аккаунте ресурса.

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На карте, в частности, показано, в каких странах, что развиваются, в 2018-2019 годах проходят политические выборы. Так, темно-серым цветом здесь обозначены государства, где избирательные гонки уже позади (Россия и Венесуэла), желтым – те страны, в которых выборы состоятся в будущем году (Украина, ЮАР, Нигерия и Таиланд). Правда, полуостров Крым аналитики изобразили в светло-серых тонах – аналогично, как государства с развитой экономикой.

Кроме того, окрашенными в зеленый цвет на карте можно увидеть Мексику, Бразилию, Турцию, Пакистан, Индию и Индонезию – это те государства, где выборы должны состояться до конца текущего года.

Bloomberg, Крим, нейтральна територія, ЗМІ, Україна, Росія
Издание Bloomberg изобразило Крым как нейтральную территорию

 

Напомним, в начале июня произошли два резонансных случая, связанных с публикацией карты с Крымом – британское издание The Times Of London напечатало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ, а австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал карту России, на которой изображен аннексированный Крым.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма СМИ
Источник: 24 канал
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