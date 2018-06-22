Ведущее мировое издание изобразило Крым "нейтральным"

Одно из самых известных информационных агентств в мире Bloomberg опубликовало карту с инфографикой, на которой оккупированный Россией Крым обозначен как нейтральная территория.

Соответствующая карта появилась в официальном Twitter-аккаунте ресурса.

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На карте, в частности, показано, в каких странах, что развиваются, в 2018-2019 годах проходят политические выборы. Так, темно-серым цветом здесь обозначены государства, где избирательные гонки уже позади (Россия и Венесуэла), желтым – те страны, в которых выборы состоятся в будущем году (Украина, ЮАР, Нигерия и Таиланд). Правда, полуостров Крым аналитики изобразили в светло-серых тонах – аналогично, как государства с развитой экономикой.

Кроме того, окрашенными в зеленый цвет на карте можно увидеть Мексику, Бразилию, Турцию, Пакистан, Индию и Индонезию – это те государства, где выборы должны состояться до конца текущего года.



Издание Bloomberg изобразило Крым как нейтральную территорию

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) June 21, 2018

Напомним, в начале июня произошли два резонансных случая, связанных с публикацией карты с Крымом – британское издание The Times Of London напечатало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ, а австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал карту России, на которой изображен аннексированный Крым.