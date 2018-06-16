Остров Крым: украинский генерал предложил необычный способ возвращения полуострова

Сейчас Россия доминирует в акватории вод вблизи оккупированного ею Крыма, но помешать этому можно. К примеру, вероятен вариант отрезать аннексированную территорию от суши каналом.

Об этом заявил генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата, передает "Обозреватель".

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"Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", – подчеркивает военный.

По его словам, прорыв канал вдоль административной границы, "Украина будет иметь выход к морю, контролируя свою территорию, от Мариуполя и дальше, однако в таком случае канал должен иметь ширину около 100 метров и глубину, достаточную для прохода "любых крупнотоннажних кораблей".

"Не будет Россия препятствовать таким действиям Украины. Это совершенно не зависит от России. Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать", – подчеркнул Анатолий Лопата.

К слову, ранее известный журналист Айдер Муждабаев заявлял, что для возвращения Крыма можно создать как минимум правительство полуострова в изгнании или какие-то электронные выборы депутатов, правда даже этого украинская власть не делает.