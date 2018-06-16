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Острів Крим: український генерал запропонував незвичний спосіб повернути окупований півострів

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Український генерал закликав відрізати Крим від Росії каналом
Український генерал закликав відрізати Крим від Росії каналом / "Радіо Свобода"

Наразі Росія домінує в акваторії вод поблизу окупованого нею Криму, але зарадити цьому можна. До прикладу, імовірним є варіант відрізати анексовану територію від суші каналом.

Про це заявив генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата, передає "Обозреватель".

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"Так як Росія сьогодні є присутньою в Криму, вона домінує в акваторії кримських вод. Але ми можемо вийти з абсолютно іншого боку, відрізавши каналом Крим від суші. І зробити його островом. Ця ідея мені подобається", – підкреслює військовий.

За його словами, проривши канал уздовж адміністративного кордону, "Україна буде мати вихід до моря, контролюючи свою територію, від Маріуполя та далі, однак у такому разі канал повинен мати ширину близько 100 метрів і глибину, достатню для проходу "будь-яких високотоннажних кораблів".

"Чи не буде Росія перешкоджати таким діям України. Це абсолютно не залежить від Росії. Це наша територія, ми її контролюємо та не збираємося здавати", – наголосив Анатолій Лопата.

До слова, раніше відомий журналіст Айдер Муждабаєв заявляв, що задля повернення Криму можна створити щонайменше уряд півострова у вигнанні або якісь електронні вибори депутатів, щоправда навіть це українська влада не робить.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини України Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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