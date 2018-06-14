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"Ззаду щось увіткнули": житель Криму сповістив страшні подробиці катувань з боку окупантів (18+)

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Житель Криму розповів, як над ним знущалися окупанти (ілюстративне фото)
Житель Криму розповів, як над ним знущалися окупанти (ілюстративне фото) / Соцмережі

Житель Криму Ібрахімджон Мірпочаєв переконує, що йому довелося пережити катування та приниження з боку спецслужб РФ, відтак він змушеним був разом із сім'єю з окупованого півострова втекти на материкову Україну. Усі ці жахіття сталися влітку 2017 року.

Про це він розповів на прес-конференції у Києві під назвою "Некурортний півострів: як ФСБ катує людей в Криму", передає Укрінформ.

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"Мене прив'язали до стільця скотчем, на голові був мішок, і цей мішок зав'язали зверху ще скотчем і почали бити. Перші удари були в груди та в голову – в область потилиці. Почали запитувати: кого знаєш, куди ходиш, з ким спілкуєшся в Криму", – каже він.

За словами колишнього жителя окупованого Криму, в його будинку тривав понад 2-годинний обшук, який супроводився подальшим викраденням самого чоловіка, його батька та ще двох братів: сталося це 10 серпня 2017 року.

"Цього дня російські силовики о 6 ранку, перестрибнувши через огорожу, без стуку увірвалися в будинок, налякавши його жителів і особливо дітей, перевернули весь будинок, взяли Коран і кілька книг з ісламу, після чого вивези чотирьох нас з Білогорского району в якесь приміщення за Сімферополем", – додає Ібрахімджон Мірпочаєв.

Як підкреслює жертва агресії Кремля, там його постійно били, примушували зізнатися в тому, що їздив у Сирію і воював за ІД, але не отримуючи потрібних відповідей, силовики душили його та катували струмом.

Після того, як я сказав, що не покидав територію Криму, вони били мене кілька годин, потім одягали пакет на голову та душили кілька разів. Запитували про дядька, який поїхав в Україну, запитували про брата, змушували сказати, що він їздив у Сирію... Потім за ногу витягнули в інше приміщення, зняли з мене джинси та труси, поклали на підлогу животом, руки та ноги обмотали скотчем, ззаду щось увіткнули... Потім включили якийсь апарат, мене трясло та било струмом,
– переконує потерпілий.

Крім того, кримський татарин зауважив, що "процедури", що тривали до глибокої ночі, повторили 6-7 разів, і в результаті його змусили сказати, що його брат їздив у Сирію. У підсумку брата заарештували та помістили в ізолятор тимчасового утримання, де повідомили, що його заарештовано на 15 діб нібито за напад на співробітника поліції. Решту ж відвезли до Білогорського району, де викинули з машини в лісосмузі села Зеленогірськ.

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"Силовики попередили, що якщо вони комусь із сусідів або журналістів розкажуть про подію, "процедури" повторять і з іншими членами сім'ї. Також вони попередили, що віднині за їхнім завданням збиратимуть інформацію у мечетях. Того ж дня я відправив батька з братом за межі Криму, залишившись з дружиною, дітьми і матір'ю. У день закінчення арешту брата відпустили лише після того, як він підписав понад 10 чистих аркушів паперу формату А4. Через 3-4 місяці під загрозою повторення "процедур" знову вимагали підписати чисті аркуші паперу, які ми підписали. Опісля нас випустили, а наступного дня ми всі зібралися та покинули територію Криму, залишили свій дім і поїхали. Тепер ми – у Києві", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше 24 канал з посиланням на правозахисника Едема Семедляєва повідомляв, що у Криму ФСБ затримала 27-річну дівчину. Наразі невідомо, де вона перебуває.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії ФСБ Катування
Джерело: 24 Канал
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