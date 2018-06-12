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Катування струмом та тортури: історії кримчан, над якими познущалось ФСБ Росії

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Кримчани вперше заговорили про насилля російськими спецслужбами. Їх не лише катували, а й звинувачували у тероризмі та намагались завербувати. За час окупації майже 200 людей зазнало фізичного насилля, але ця цифра може бути більшою. Російські спецслужби залякують людей, аби ті мовчали.

Постраждалий від рук Російського ФСБ Ібрахімджон Мірпочаєв, вперше розповів жахливі подробиці катувань. У серпні 2017 року до його будинку у Криму вдерлись люди у масках, почали обшук, а згодом одягли мішок на голову чоловіка та відвезли у невідомому напрямку, де почали жорстокі допити.

"Якщо не будеш говорити як нам хочеться то ми приведемо твою дружину і будемо при тобі її гвалтувати, дітей віддамо в дитячий будинок, і ти просто пропадеш, тебе ніхто не шукатиме, і тебе ніхто не знайде", – сказав Ібрахімджон Мірпочаєв.

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Таким чином спецслужби Росії намагаються зібрати факти та звинуватити людину у тероризмі, екстремізмі або просто завербувати. До будинку, вже іншого кримчанина, Рената Параламова вдерлись люди у балаклавах без розпізнавальних знаків. Працювали за радянською схемою: обшук у будинку, а згодом дорога у невідомому напрямку.

Рената так само катували струмом та допитували. Сьогодні він висловлює підтримку Ібрахімджону. Адже мовчання лише на руку російським спецслужбам. Ренат каже, що життя у Криму, це як сидіти на пороховій діжці. Ніколи не знаєш коли до тебе можуть "завітати".

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Ще з самого початку анексії Криму, насилля зазнала 181 людина. Проте, як зазначають експерти постраждалих людей більше. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що вся інформація збирається і подається військовій прокуратурі Криму. Проте Росія не визнає, що їх спецслужби діють такими методами.

Явище це часто носить прихований, латентний характер, тому що значна частина жертв боїться заявляти про такі факти і виявляється емоційно і фізично зломленою,
– розповів представник прокуратури Автономної Республіки Крим Володимир Жбанков.

Лише у квітні у стінах сімферопольского СІЗО неприродною смертю померло четверо ув'язнених. Двоє з них – кримські татари. За даними правозахисників, у всіх загиблих були відсутні мотиви для вчинення самогубств. Боротися з цим режимом, як зазначили експерти, можливо, лише через міжнародних партнерів, тому закликають не мовчати аби про жорстокість окупанта дізнався увесь світ. 

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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