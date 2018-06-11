Видання The Times of London зобразило Крим у складі Росії

Британське видання The Times of London надрукувало карту Росії, на якій окупований Крим вказаний як територія РФ. Відповідна карта з'явився в номері газети, де були опубліковані локації Чемпіонату світу з футболу-2018.

Про це у Twitter повідомило Посольство України у Великобританії.

"Посольство звертає увагу The Times of London на той факт, що неприйнятно відзначати на цій карті Крим, який був незаконно анексований Росією в Україні в 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим – це Україна", – мовиться у повідомленні українського дипломатичного відомства.

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