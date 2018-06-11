Издание The Times of London изобразило Крым в составе России

Британское издание The Times of London напечатало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ. Соответствующая карта появилась в номере газеты, где были опубликованы локации Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом в Twitter сообщило Посольство Украины в Великобритании.

"Посольство обращает внимание The Times of London на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией у Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", – говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

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