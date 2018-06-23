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Вместо украинцев и татар: как Путин заселяет оккупированный Крым жителями Сибири и Рязани

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За 4 года аннексии Путин тайно переселил в Крым почти миллион россиян из глубинки. Они приезжают на место тех, кто из-за невыносимых условий жизни и унижения перебрался на материк. Правозащитники называют замещение населения преступлением и собирают его доказательства для международного суда.

Москва разработала целые программы, чтобы заманить в Крым людей из глубинки.

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"Надо его населять! Он же теперь наш! Я хочу жить на море, но хочу и бизнесом заниматься, деньги зарабатывать. Местные – лентяи, не хочется их брать на работу, поэтому мы привозим своих людей", – рассказывает об украинском Крыме бизнесмен из Томска, где хочет жить и работать. И в России таких, как он, – сотни тысяч.

Увеличивается количество военнослужащих, вводятся программы военной ипотеки, приезжают и замещают люди из России должности в управленческом аппарате,
– отметила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

А вот украинцы и татары покидают полуостров.

"В Крыму создаются такие условия, например, невозможность учиться на родном языке, невозможность участия в управлении, невозможность зарабатывать средства к существованию, чтобы таким образом люди были вынуждены покидать Крым, а вместо них, конечно, будут заселять других", – отметил председатель Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

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Точных цифр, сколько людей оставило за время оккупации полуостров, нет. По приблизительным подсчетам, их более 200 тысяч. Из них каждый десятый – крымский татарин. Как говорит председатель Меджлиса Мустафа Джемилев, ФСБ разработало целый комплекс мер для выживания крымских татар с родной земли. В случае если татар не удается склонить к сотрудничеству с оккупантами, "чекисты" объявляют их преступниками.

"Они, как в сталинские времена, хотят видеть этнически чистый русский Крым", – убежден Джемилев.

Замещение населения полуострова – планомерная политика, уверяют эксперты. Россия хочет избавиться от следов украинцев.

Это делается сознательно. Это военное преступление и это запрещено Женевской конвенцией. Поэтому украинская правозащитная организация еще 2 года назад подала первое представление в международный уголовный суд, чтобы рассмотреть этот вопрос,
– сказала Матвийчук.

В международном суде, по словам правозащитницы, об украинцах не забыли – собирают доказательства нарушения прав людей.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Марина Молька
Теги: Аннексия Крыма Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма
Источник: 24 канал
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