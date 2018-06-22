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"Хохлов надо вырезать": политзаключенный Балух рассказал об издевательствах в изоляторе России

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политзаключенный Балух рассказал об издевательствах в российском изоляторе
политзаключенный Балух рассказал об издевательствах в российском изоляторе / ua.krymr.com

Украинский политзаключенный Владимир Балух рассказал, что начальник изолятора временного содержания (ИВС), что в поселке Раздольное, Валерий Ткаченко постоянно позволял себе оскорблять, совершать физическое насилие и провоцировать его.

Об этом пленник Кремля рассказал на заседании подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма, передает "Крым.Реалии".

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"Потерпевший (начальник Валерий Ткаченко – "24") заявил (в суде – "24"), что у него неприязненного отношения ко мне нет. Но с первого дня моего пребывания в ИВС, когда Ткаченко зашел ко мне утром на перерасчет, прежде всего сказал: "О, "правосека" наконец-то привезли. Сейчас "двадцяточку" тебе навалять – на зоне научат родину любить", – рассказал на допросе Балух.

По словам политзаключенного, он часто заявлял о желании давать показания на полиграфе, но ему отказывали.

"Он (Ткаченко – "24") обращался ко мне сплошными матом. Каждый раз, когда находился в ИВС, он приходил ко мне в камеру и пытался оскорбить, унизить по национальному признаку и, по его разумению, мою принадлежность к "Правому сектору". Говорил, что и вырезать нас, хохлов, надо как вид, и разное другое. Приходил с перегаром, в гражданской одежде, в выходные дни. Эти попытки меня ударить, оскорбить, все провокации – есть на видеосъемке", – заявил Балух.

Напомним, 22 июня украинский политзаключенный Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия заложники Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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