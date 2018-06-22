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"Хохлів треба вирізати": політв'язень Балух розповів про знущання в ізоляторі Росії

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політв'язень Балух розповів про знущання в російському ізоляторі
політв'язень Балух розповів про знущання в російському ізоляторі / ua.krymr.com

Український політв'язень Володимир Балух розповів, що начальник ізолятора тимчасового тримання (ІТТ), що в селищі Роздольне, Валерій Ткаченко постійно дозволяв собі ображати, вчиняти фізичне насильство і провокувати його.

Про це бранець Кремля розповів на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму, передає "Крим.Реалії".

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"Потерпілий (начальник Валерій Ткаченко – "24") заявив (на суді – "24"), що у нього неприязного ставлення до мене немає. Але з першого дня мого перебування в ІТТ, коли Ткаченко зайшов до мене вранці на перерахунок, насамперед сказав: "О, "правосека" нарешті привезли. Зараз "двадцяточку" тобі навалять – на зоні навчать батьківщину любити", – розповів на допиті Балух.

За словами політв'язня, він часто заявляв про бажання давати показання на поліграфі, але йому відмовляли.

"Він (Ткаченко – "24") звертався до мене суцільними матюками. Кожен раз, коли перебував в ІТТ, він приходив до мене в камеру і намагався образити, принизити за національною ознакою і, за його розумінням, мою належність до "Правого сектору". Говорив, що і вирізати нас, хохлів, треба як вид, і різне інше. Приходив з перегаром, у цивільному одязі, у вихідні дні. Ці спроби мене вдарити, образити, усі провокації – є на відеозйомці", – заявив Балух.

Нагадаємо, 22 червня український політв'язень Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Анексія Криму заручники Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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