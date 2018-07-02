Путин использовал названия городов Украины с военной целью

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Добавим, что такое наименование частей является почетным. Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.

Документы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии появились на российском государственно Официальном интернет-портале правовой информации.

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В соответствующих указах, в частности, отмечается, что сделано это "с целью сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". Подчеркивается, что названия украинских городов включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Второй мировой войны.

Путин подписал вышеупомянутые указы 30 июня 2018 года, и они уже вступили в силу. Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк – "гвардейский Нежинский".

К слову, почетное наименование "Житомирский" было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позже был создан 68-й полк как "символ одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир". После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.

Кроме того, ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси – Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й механизированный Слонимско-Померанский полк).

В то же время 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской (в честь Ельнинской операции в Смоленской области – 24 канал), 150-я мотострелковая дивизия – Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк – Верхнеднепровским.