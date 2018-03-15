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Премьер Словении подал в отставку

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Миро Церар
Миро Церар / Фото из открытых источников

Премьер-министр Словении Миро Церар заявил о своей отставке.

Такое решение он принял потому, что Верховный суд Словении аннулировал результаты прошлогоднего референдума. Тогда он одобрил важный инфраструктурный проект правительства Церара – инвестиции в железную дорогу на миллиард евро.

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Но суд решил, что правительство Церара тратило средства из бюджета на поддержку варианта "да" на этом референдуме.

По его словам, партнеры по коалиции уже долгое время пытались подорвать различные проекты. При этом он не уточнил о каких партиях идет речь.

Проект железной дороги потерпел поражение от рук тех, кто хочет остановить позитивное развитие Словении. Я не хочу участвовать в таких вещах,
– сказал премьер-министр Словении Миро Церар.

Но, несмотря на заявление, Церар будет занимать должность премьера до тех пор, пока не сформируют новое правительство.

Теги: Новости политики Словения
Источник: 24 Канал
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