Прем’єр Словенії подав у відставку

Прем'єр-міністр Словенії Міро Церар заявив про свою відставку.

Таке рішення він ухвалив тому, що Верховний суд Словенії анулював результати минулорічного референдуму. Тоді він схвалив важливий інфраструктурний проект уряду Церара – інвестиції у залізницю на мільярд євро.

Читайте також: У Словенії поліція вийшла на страйк

Та суд вирішив, що уряд Церара витрачав кошти з бюджету на підтримку варіанту "так" на цьому референдумі.

За його словами, партнери з коаліції вже тривалий час намагалися підірвати різні проекти. При цьому він не уточнив про які партії йдеться.

Проект залізниці зазнав поразки від рук тих, хто хоче зупинити позитивний розвиток Словенії. Я не хочу брати участі у таких речах,

– сказав прем'єр-міністр Словенії Міро Церар.

Та, попри заяву, Церар буде обіймати посаду прем'єра до тих пір, поки не сформують новий уряд.