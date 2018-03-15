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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Прем’єр Словенії подав у відставку

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Міро Церар
Міро Церар / Фото з вільних джерел

Прем'єр-міністр Словенії Міро Церар заявив про свою відставку.

Таке рішення він ухвалив тому, що Верховний суд Словенії анулював результати минулорічного референдуму. Тоді він схвалив важливий інфраструктурний проект уряду Церара – інвестиції у залізницю на мільярд євро.

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Та суд вирішив, що уряд Церара витрачав кошти з бюджету на підтримку варіанту "так" на цьому референдумі.

За його словами, партнери з коаліції вже тривалий час намагалися підірвати різні проекти. При цьому він не уточнив про які партії йдеться.

Проект залізниці зазнав поразки від рук тих, хто хоче зупинити позитивний розвиток Словенії. Я не хочу брати участі у таких речах,
– сказав прем'єр-міністр Словенії Міро Церар.

Та, попри заяву, Церар буде обіймати посаду прем'єра до тих пір, поки не сформують новий уряд.

Теги: Новини політики Словенія
Джерело: 24 Канал
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