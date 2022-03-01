Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Важно Операторы Украины отключили связь оккупантам: людей просят сообщить о воровстве телефонов

"По моей просьбе откликнулись коллеги из-за границы. За что очень благодарен! Поддержка в такой сложный для Украины момент очень важна", — написал господин Ткаченко.

По его словам, это поможет людям не вестись на всевозможные манипуляции и фейки, которые придумывают оккупанты.

Что предлагают премьер-министры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии

Закрыть счета, оправдывающие, отрицающие или прославляющие войну и военные преступления.

Закрыть счета государственных органов России и Белоруссии, руководства страны и приближенных к ним лиц.

Закрыть счета в государственных СМИ России.

Запретить использовать российские и белорусские государственные СМИ на своих платформах по пропагандистским каналам для обхода международных ограничений.

Публичный призыв от премьер-министров / Фото телеграм Александра Ткаченко

Они обратились к руководству Twitter, Google, YouTube и Facebook / Фото телеграм Александра Ткаченко

Будем ждать ответа сервисов, – завершил Александр Ткаченко.

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