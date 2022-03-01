Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Важливо Оператори України відключили зв'язок окупантам: людей просять повідомити про крадіжки телефонів
На моє прохання відгукнулися колеги з-за кордону. За що дуже вдячний! Підтримка в такий складний для України момент надзвичайно важлива, – написав пан Ткаченко.
За його словами, це допоможе людям не вестися на різноманітні маніпуляції та фейки, які придумують окупанти.
Що пропонують прем'єр-міністри Польщі, Литви, Латвії та Естонії
- Закрити рахунки, які виправдовують, заперечують або прославляють війну та військові злочини.
- Закрити рахунки державних органів Росії та Білорусі, керівництва країни та наближених до них осіб.
- Закрити рахунки державних ЗМІ Росії.
- Заборонити використовувати російські та білоруські державні ЗМІ на своїх платформах пропагандистськими каналами для обходу міжнародних обмежень.
Публічний заклик від прем'єр-міністрів / Фото телеграм Олександра Ткаченка
Вони звернулися до керівництва Twitter, Google, YouTube та Facebook / Фото телеграм Олександра Ткаченка
Чекатимемо на відповіді сервісів, – завершив Олександр Ткаченко.
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