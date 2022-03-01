Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Важливо Оператори України відключили зв'язок окупантам: людей просять повідомити про крадіжки телефонів

На моє прохання відгукнулися колеги з-за кордону. За що дуже вдячний! Підтримка в такий складний для України момент надзвичайно важлива, – написав пан Ткаченко.

За його словами, це допоможе людям не вестися на різноманітні маніпуляції та фейки, які придумують окупанти.

Що пропонують прем'єр-міністри Польщі, Литви, Латвії та Естонії

Закрити рахунки, які виправдовують, заперечують або прославляють війну та військові злочини.

Закрити рахунки державних органів Росії та Білорусі, керівництва країни та наближених до них осіб.

Закрити рахунки державних ЗМІ Росії.

Заборонити використовувати російські та білоруські державні ЗМІ на своїх платформах пропагандистськими каналами для обходу міжнародних обмежень.

Публічний заклик від прем'єр-міністрів / Фото телеграм Олександра Ткаченка

Вони звернулися до керівництва Twitter, Google, YouTube та Facebook / Фото телеграм Олександра Ткаченка

Чекатимемо на відповіді сервісів, – завершив Олександр Ткаченко.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.