72% сотрудников признались, что денежные надбавки больше стимулируют их работать лучше. На втором месте среди стимулов для работы — повышение профессиональных навыков.

Достойное финансовое вознаграждение – лучший стимул работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного кадрового портала.

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Что мотивирует сотрудников работать более продуктивно?

Премии и надбавки выбрали 72% опрошенных.

Повышение профессиональных навыков – 54%.

Карьерный рост – 36%.

Командный дух – 26%;

Похвала от руководителя – 20%.

В варианте "Другое" чаще всего респонденты указывали, что самая большая мотивация для результативной работы – они сами. К хорошим результатам их подталкивает самоответственность. Некоторые работники отметили, что готовы стараться на работе больше ради будущего своих детей.

Лишь менее 1% опрошенных признались, что ничто не может заставить их работать лучше.

Довольны ли сотрудники своими руководителями?

По результатам исследования 2019 года, 44% респондентов считали, что уровень навыков их руководителей достаточный для работы, которую они выполняют. 36% сотрудников своим начальником недовольны.