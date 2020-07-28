72% співробітників зізнались, що грошові надбавки найбільше стимулюють їх працювати краще. На другому місці серед стимулів для праці — підвищення професійних навичок.

Гідна фінансова винагорода — кращий стимул працювати. Про це свідчать результати опитування Міжнародного кадрового порталу.

Цікаво: Зарплата – понад 40 тисяч: які найбільш високооплачувані вакансії в Україні

Що мотивує співробітників працювати продуктивніше?

Премії та надбавки обрали 72% опитуваних;

Підвищення професійних навичок — 54%;

Кар’єрний ріст — 36%;

Командний дух — 26%;

Похвала від керівника — 20%.

У варіанті "Інше" найчастіше респонденти вказували, що найбільша мотивація для результативнішої роботи — вони самі. До хороших результатів їх підштовхує самовідповідальність. Деякі працівники наголосили, що готові старатись на роботі більше заради майбутнього своїх дітей.

Лише менше 1% опитаних зізнались, ніщо не може змусити їх працювати краще.

Чи задоволені співробітники своїми керівниками?

За результатами дослідження 2019 року, 44% респонденти вважали, що рівень навичків їх керівників достатній для роботи, яку вони виконують. 36% співробітників своїм начальником не задоволені.