Премії та надбавки — найкращий стимул працювати краще: опитування
72% співробітників зізнались, що грошові надбавки найбільше стимулюють їх працювати краще. На другому місці серед стимулів для праці — підвищення професійних навичок.
Гідна фінансова винагорода — кращий стимул працювати. Про це свідчать результати опитування Міжнародного кадрового порталу.
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Що мотивує співробітників працювати продуктивніше?
- Премії та надбавки обрали 72% опитуваних;
- Підвищення професійних навичок — 54%;
- Кар’єрний ріст — 36%;
- Командний дух — 26%;
- Похвала від керівника — 20%.
У варіанті "Інше" найчастіше респонденти вказували, що найбільша мотивація для результативнішої роботи — вони самі. До хороших результатів їх підштовхує самовідповідальність. Деякі працівники наголосили, що готові старатись на роботі більше заради майбутнього своїх дітей.
Лише менше 1% опитаних зізнались, ніщо не може змусити їх працювати краще.
Чи задоволені співробітники своїми керівниками?
За результатами дослідження 2019 року, 44% респонденти вважали, що рівень навичків їх керівників достатній для роботи, яку вони виконують. 36% співробітників своїм начальником не задоволені.